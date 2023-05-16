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Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor ve Çorum FK, 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Giriş: 16.05.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi!
HABERTURK.COM / Ajanslar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Kastamonuspor ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

YÜKSELEN DİĞER TAKIM ÇORUM FK!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise sahasında Isparta 32 ile karşılaştı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 76 puanla şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e doğrudan yükseldi.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi.

Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor ile Çorum FK Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu.

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