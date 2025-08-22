Kocaelispor Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı

Kocaelispor, Tayfur Bingöl'ün ardından bir transfer daha açıkladı. Yeşil-siyahlılar, stoper mevkiine Dinamo Kiev'in Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Syrota'yı da kattı.

Kulüpten transferle ilgili yapılann açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

