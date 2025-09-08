Kocaelispor, Macar stoperi kiraladı!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, İtalyan temsilcisi Parma'da forma giyen genç defans oyuncusu Botond Balogh'u kiraladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

REKLAM advertisement1