Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Kocaelispor, sarı-kırmızılılara karşı tarihi bir zafere imza attı.

Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamayan ve evinde Galatasaray'a karşı son lig galibiyetini 1984'te alan Kocaelispor, 41 yıl sonra ilki başardı.

GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ ÜST ÜSTE GALİBİYET ALDI!

Yeşil-siyahlı ekip ayrıca, tarihinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 kez Galatasaray'ı mağlup etti.

Bu maçla 16 yıl sonra Galatasaray ile tekrar karşılaşan Kocaelispor, en son 22 Şubat 2009 tarihinde sarı-kırmızılı rakibini 5-2 mağlup etmişti. Bu müsabakadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, tarihinde ilk defa üst üste 2 lig maçında Galatasaray'ı yendi.