Kocaelispor: 3 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Markao, Samet Yalçın ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle kazanan lider Kocaelispor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 62'ye yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 39 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22'de Markao, 36'da Samet Yalçın ve 71. dakikada Oğulcan Çağlayan attı. Konuk ekibin tek golünü ise 12. dakikada Burak Çoban kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan lider Kocaelispor, puanını 62'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 39 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Adanaspor'u ağırlayacak.