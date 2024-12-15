Kocaelispor: 0 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Hamza Catakovic'in golleriyle kazanan Esenler Erokspor, puanını 21'e yükseltti. Kocaelispor ise 22 puanda kaldı ve liderliğini Bandırmaspor'a kaptırdı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 21'e yükseltirken, Kocaelispor ise 32 puanda kaldı ve liderliği Bandırmaspor'a kaptırdı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Boluspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.