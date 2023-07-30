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        Haberler Gündem Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağın ortasında eşkiyalık - Güncel haberler

        Şehrin göbeğinde eşkiyalık

        Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Hamile kadın marketin önünde dönerci tarafından darp edilerek karnındaki çocuğu düşürmüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 00:53
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        Şehrin göbeğinde eşkiyalık
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        Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi.

        Genç kadın, dönerci tarafından saldırıya uğrayarak karnındaki çocuğu düşürmüştü. Kadının yakınları, silah ve bıçakla dönerciyi basarak kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan dönerci hastaneye kaldırıldı.

        Olaydan birkaç saat sonra dönercinin bir yakını da eline tüfek alarak tekrar kadının yakınlarına saldırdı.

        Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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