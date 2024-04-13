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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli merkezli Narkoçelik-11 operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli Narkoçelik-11 operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Narkoçelik 11' operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 01:29 Güncelleme: 13.04.2024 - 01:29
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        Narkoçelik-11 operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Narkoçelik 11" operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonlarında yakalanan, elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı 13 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup 4'ü yabancı uyruklu 13 kişinin yakalandığını bildirmişti.

        Operasyonlarda, 579 kilo 300 gram likit kokain, 7 kilo 790 gram preslenmiş kokain, 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş kokain, 625 gram kokain, 827 kilo 500 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, kokainin preslemesinde kullanılan 8 baskı kalıbı, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirilmişti.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #narkoçelik 11 operasyonu
        #haberler
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