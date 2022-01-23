İstanbul istikameti kapandı

İHA

Kocaeli'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kentin bir çok noktası karla kaplanırken, trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ise yolların açılmasını bekliyor.