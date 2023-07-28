Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de yaşandı! 'Köpekleri besliyor' diye saldırıya uğrayan kadın düşük yaptı

        Kocaeli'de yaşandı! 'Köpekleri besliyor' diye saldırıya uğrayan kadın düşük yaptı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadına, "sokak hayvanlarını besliyor" iddiasıyla bir kişi saldırdı. Olayda küçük çocuk yaralanırken, kadın çocuğunu düşürdü. Saldırıya uğrayan kadın "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Köpekleri besliyor' diye şiddet! Düşük yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete giden hamile kadın adeta dehşeti yaşadı. Bir şüpheli, "Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?" diyerek önce köpeğe tekme attı, ardından genç kadını feci şekilde darp etti. Olay sonrasında düşük yaptığını söyleyen kadın, “Korkudan dışarı çıkamaz hale geldim” dedi.

        Olay 17 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde dehşeti yaşadı. İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen şahıs, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında adeta meydan dayağı yiyen kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.

        REKLAM

        "BANA MEYDAN DAYAĞI ATTI"

        Başından geçenleri anlatan Cansel Dursun, “Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. ‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı” diye konuştu.

        "YEDİĞİM DAYAK YÜZÜNDEN DÜŞÜK YAPTIM"

        Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen Dursun, “Bu aralar tehdit alıyorum. Beni döven şahsın abisi kapıma gelerek, ‘Biz Hüda Dava Partiliyiz, seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacaksın' gibi tehditler savurdu. 28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım. Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.

        "BU ADAMIN DIŞARDA ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMASINI İSTEMİYORUM"

        Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen Cansel Dursun, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum” ifadelerini kullandı.

        "O ADAM BENİM İÇİN KATİL"

        “Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir” diyen Dursun, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.

        #kocaeli haber
        #son dakika
        #kadına şiddet
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Habertürk Anasayfa