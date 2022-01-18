Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, Kocaeli'de yarın itibarı ile kar yağısı etkisini gösterecek. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı şimdiden görülürken yarın Kocaeli'de okullar tatil olacak mı sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, Kocaeli'de ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oluyor.

YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? (19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek son dakika İstanbul kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, yarın Kocaeli'de okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı?

İşte, yarın Kocaeli'de okul var mı, tatil olacak mı sorusunun yanıtı!