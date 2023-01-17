Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kuveyt uyruklu turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Taşkın idaresindeki 34 FTG 397 plakalı Kuveyt uyruklu 14 turisti taşıyan tur minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı görenler 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan minibüs sürücüsü Volkan Taşkın ile 6 turist hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.