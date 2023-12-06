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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de sokakta bıçaklanmış halde bulunan kişi hastanede öldü

        Kocaeli'de sokakta bıçaklanmış halde bulunan kişi hastanede öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 04:12 Güncelleme: 06.12.2023 - 04:12
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        Sokakta bıçaklanmış halde bulundu, hastanede öldü
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        Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ. ambulansla kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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