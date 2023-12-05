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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: Fener'e kondisyoner şart - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: Fener'e kondisyoner şart

        Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Fred'in sakatlanmasının ardından hem ligde hem Avrupa'da üst üste puan kayıpları yaşadı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin son dönemdeki kondisyon sıkıntısı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:36
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        • 1

          Ömer Üründül'ün neredeyse 12 haftadır yazdığı ve dikkat çektiği, bendeniz'in en az 7-8 haftadır üzerinde durduğum KONDİSYON meselesine dün itibariyle Rıdvan Dilmen de girdi. İsmail Kartal ve ısrarla ve inatla iyi olduğunu sandığı aslında iyi ve yeterli olmayan ekibi, fizik kaliteyi düşüre düşüre bitirme noktasına geldiler. Fred-Tadic-Szymanski ve Dzeko hazır halde geldikleri Türkiye'de sürekli geri gittiler.

        • 2

          Benzer bir durum Davinson Sanzhez'de de var. Üst düzey fizik kalite ile gelen oyuncular 3 ay sonra düşüşe geçiyor. 2 temel sebep var:

        • 3

          1- Ligdeki futbolun son derece durağan ve temposuz oynanması. Buna çanak tutan zırt pırt düdük çalan kondisyonsuz hakemlerimiz ve yoruldukları için kendilerini yere atarak dinlenme ihtiyaçlarını gideren futbol sahtekarı oyuncularımız.

        • 4

          2- Çok düşük idman temposu.

          Onlarca geçmiş örneği yeniden hatırlatmayacağım. Yeni bir örnek vereceğim. Yakın zamanda Türkiye'den Fransa'ya transfer olan bir yabancı oyuncu için teknik direktörün birinci raporu "6 ay oynamaz. Sadece buradaki idman tempomuza alışması o kadar sürer.. Sonra kadroya girer" şeklinde olmuş. Söz konusu oyuncu, ilk 2 ay kadro yüzü görmemiş. 3. aydan itibaren kısa süreler almış. Arda Güler'inden Ozan Tufan'ına herkesin ağzında gittiği ülke futboluyla ilgili "idman temposu çok farklı" kelimesi varsa kimse kusura bakmayacak.

        • 5

          Burada yeterli idman yapılmıyor. Yönetim de artık hocasını ikna etmekle uğraşmayacak ve yurtdışından tabanca gibi bir fizik ekibi getirecek. Milyon dolarlık yatırımlar İsmail Kartal'ın fizik kondisyonerinin yeterliliğine bırakılamaz.

        • 6

          Aslen spor hekimi olmayan bir doktora bırakılamayacağı gibi. Hastane sahibi bir başkanın takımında çözülemeyen sağlık ekibi problemi olması da absürd bir durumdur.

        • 7

          Fenerbahçe seviyesindeki takımlarda bir teknik adam istiyor ya da istemiyor diye işler şansa bırakılamaz. Kartal'ın ekibine fizik kondisyoner - sağlık ekibi bana göre bir de eski futbolcu yardımcı hoca takviyesi şart. Gerekiyorsa ve Livakovic de öneriyorsa kaleci antrenörü de lazım olabilir.

          Kaynakların verimli kullanımı hayati öneme sahiptir ve Başkan Ali Koç en ufak boşluk bırakmamalıdır.

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