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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi En çok silah ve askeri hizmet satışı yapan İlk 100 şirket arasında 4 Türk firması - Savunma Sanayi Haberleri

        En çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 şirket arasında 4 Türk firması

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine Türkiye'den 4 firma girdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:45
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        • 1

          Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI), 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı.

        • 2

          2018'den bu yana listenin başındaki 5 firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti.

        • 3

          İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 26 şirket bulunurken, veri eksikliği nedeniyle 2022'de en büyük 100 listesine yalnızca iki Rus şirketi dahil edildi.

        • 4

          SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 4 Türk firması girdi.

        • 5

          İşte ilk 10'da yer alan firmalar ve ilk 100'e giren Türk şirketleri:

        • 6

          1 - Lockheed Martin Corp. - ABD

        • 7

          2 - Raytheon Technologies - ABD

        • 8

          3 - Northrop Grumman Corp. - ABD

        • 9

          4 - Boeing - ABD

        • 10

          5 - General Dynamics Corp. - ABD

        • 11

          6 - BAE Systems - İngiltere

        • 12

          7 - NORINCO - Çin

        • 13

          8 - AVIC - Çin

        • 14

          9 - CASC - Çin

        • 15

          10 - Rostec - Rusya

        • 16

          60 - ASELSAN

        • 17

          76 - Baykar

        • 18

          82 - Türk Havacılık Uzay Sanayii

        • 19

          100 - Roketsan

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