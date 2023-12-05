En çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 şirket arasında 4 Türk firması
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine Türkiye'den 4 firma girdi
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI), 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı.
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2018'den bu yana listenin başındaki 5 firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti.
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İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 26 şirket bulunurken, veri eksikliği nedeniyle 2022'de en büyük 100 listesine yalnızca iki Rus şirketi dahil edildi.
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SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 4 Türk firması girdi.
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İşte ilk 10'da yer alan firmalar ve ilk 100'e giren Türk şirketleri:
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1 - Lockheed Martin Corp. - ABD
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2 - Raytheon Technologies - ABD
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3 - Northrop Grumman Corp. - ABD
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4 - Boeing - ABD
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5 - General Dynamics Corp. - ABD
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6 - BAE Systems - İngiltere
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7 - NORINCO - Çin
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8 - AVIC - Çin
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9 - CASC - Çin
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10 - Rostec - Rusya
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60 - ASELSAN
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76 - Baykar
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82 - Türk Havacılık Uzay Sanayii
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100 - Roketsan