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        Haberler Gündem Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı

        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı

        İstanbul Sancaktepe'de akaryakıt istasyonuna gelen bir kişiye, aracın tanıtım kartı ile plakasının farklı olması nedeniyle benzin verilmedi. İstasyon çalışanına saldıran 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:45 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:45
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        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
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        İstanbul Sancaktepe'de akaryakıt almaya gelen kişiye aracın tanıtım kartı ile plakasının farklı olması nedeniyle benzin verilmedi. Sürücü istasyondan ayrıldıktan bir süre sonra oğlu ve bir arkadaşı ile yeniden akaryakıt istasyonuna geldi. Abdulkadir Ramazanoğlu'na saldıran şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, 3 Aralık Pazar günü saat 20.00 sıralarında Safa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Araç tanıtım kartı ile plakanın farklı olmasından dolayı, istasyon çalışanı Abdulkadir Ramazanoğlu, sürücü Remzi T.'ye yakıt veremeyeceğini söyledi.

        Saldırı anı kameraya yansıdı

        ÖNCE TARTIŞTI SONRA BİRİLERİNİ ARADI

        İddiaya göre istasyon şefi ile görüşen otomobil sürücüsü, aracına yakıt alırken istasyon çalışanı Ramazanoğlu ile tartışmaya başladı. Ardından Ramazanoğlu, dinlenme odasına gitti. Otomobil sürücüsü Remzi T. istasyon dışında telefonla birilerini aradı. Kısa süre sonra olay yerine araçlarıyla Remzi T.'nin oğlu Mehmet Ali T. ve arkadaşı Yusuf İslam A. geldi.

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        Mehmet Ali T. ve arkadaşı Yusuf İslam A. istasyon çalışanı Abdulkadir Ramazanoğlu'nu darbetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Sürücü Remzi T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Ali T. ve arkadaşı Yusuf İslam A. tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

        İSTASYON ÇALIŞANI YAŞADIKLARINI ANLATTI

        İstasyon çalışanı Abdulkadir Ramazanoğlu yaşadıklarını anlattı. Ramazanoğlu, "Ne yazık ki elim bir olay yaşadım. Bir müşteri 50 yaşlarında sanırım. Yakıt almaya geldi. Pompanın yanına yaklaştı. Taşıt tanıma kartı olduğunu söyledi, bana uzattı. Fakat plakayla taşıt tanıma kartı uyuşmadığından dolayı ne yazık ki yakıtı veremeyeceğini söylüyorum şirket prosedürü gereği. Daha sonra 'Bak sen görürsün. Nasıl alıyorum. Birazdan patronu arayacağım. Patronu tanıyorum' gibi tehditvari cümleler kurdu. Patrona ulaşmaya çalıştı. Ulaşamadı. Yetkili birisi var mı diye aramaya başladı. Saha şefini buldu. Saha şefinden bir şekilde onay alarak yakıtı aldı. Saha şefi sanırım şey dedi 'Bunlar patrondan istisnalı yani bunlar yakıt alabilirler. Herkese vermiyoruz ama bunlar yakıt alabilirler" Yakıt aldığı esnada ben yan peronda bulunuyordum. "Bana bak gördün mü? Nasıl yakıt alıyorum? Sen miydin bana yakıt vermeyen?" diyerek dalga geçercesine cümleler kurdu. Ufak bir sözlü tartışmanın ardından saha şefi ve yanımdaki pompa elemanları bizi yatıştırdı. Bana "Sen git biraz mola yap. Dinlen, sakinleş" dediler. Beni mola adasına yolladılar. Sürücü yakıtı aldı. İleride bir yerde park etti. Araçtan indi ve birilerini aramaya başladı. Aradan 4-5 dakika geçtikten sonra 2 kişi araçtan indi. Bir şeyler konuştular. Daha sonra o arkadaşlarla vedalaşıp sürücü oradan ayrıldı" dedi.

        Şüpheli 2 kişi tutuklandı

        "GÖZÜMDE GÖZLÜK OLDUĞU HALDE HUNHARCA BENİ YERDE, AYAKTA DÖVDÜLER"

        Ramazanoğlu, "Pompa odasının önüne geldiler. Ve beni orada gördüler. Arabanın camını açarak bana doğru seslendiler. Abdülkerim veya Abdülkadir sen misin? Diye sordular. Hızlı bir şekilde arabadan inip üzerime doğru yürümeye başladılar. Ben de onları normal bir şekilde ittim yani refleks olarak kendimi savunma amaçlı. Dövmek amaçlı değil. Diğer arkadaş geldi. Bu sefer elini kaldırıp bana tokat atmaya çalıştı. Ben de ona nefsi müdafaa olarak yumruk attım. Daha sonra ikisi birleşip dinlenme odasına doğru beni ittiler. Orada hunharca beni dövdüler. Gözümde gözlük olduğu halde hunharca beni yerde, ayakta dövdüler. Vücudumun belli yerlerinde şişlikler, morluklar, yaralar var. Şikayetçi oldum. Medyadan görüntüleri izlediğim kadarıyla yakalandıklarını duydum. Umarım adalet tecelli eder. Umarım hak ettikleri cezayı görürler. Neticede ben burada yanlış bir şey yapmıyorum. Kart sahibini ve iş yerini korumaya çalışıyordum. Ama sonu maalesef darp oluyor" diye konuştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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