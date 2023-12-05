Güner Ümit uzun süre sonra ortaya çıktı
1990'ların ünlü sunucusu Güner Ümit'in son hali, kontrol için gittiği hastanenin doktorunun paylaşımıyla ortaya çıktı
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Bir dönemin fenomen yarışma programlarından 'Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit, nisan ayında Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'ne gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.
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Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit’e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.
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