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        Haberler Magazin 1990'ların ünlü sunucusu Güner Ümit uzun süre sonra ortaya çıktı - Güncel Magazin haberleri

        Güner Ümit uzun süre sonra ortaya çıktı

        1990'ların ünlü sunucusu Güner Ümit'in son hali, kontrol için gittiği hastanenin doktorunun paylaşımıyla ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:55
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          Bir dönemin fenomen yarışma programlarından 'Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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          Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit, nisan ayında Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'ne gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.

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          Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit’e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.

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