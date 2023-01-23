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Kocaeli'de pizzacıya giderken ormanda kaybolan kişiye ulaşıldı

Kocaeli'de pizzacıya gitmek isterken ormanlık alanda kaybolan kişiye, AFAD ve polis ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı

Giriş: 23.01.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de pizzacıya giderken ormanda kaybolan kişiye ulaşıldı
Pizza almaya gidiyordu, ormanda kayboldu
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DHA

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te telefonundaki haritaya bakarak pizzacıya giden İ.A, ormanlık alanda kayboldu. 112'den yardım isteyen İ.A'ya 2 saat süren çalışma ile ulaşıldı.

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Bağçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Pizzacıya gitmek isteyen İ.A, dükkanı arayarak adres sordu.

DHA'nın haberine göre; daha sonra pizzacının telefonuna gönderdiği konuma tıklayan İ.A, ormanlık alana girerek kayboldu.

Yolunu bulamayan İ.A'nın 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Telefonla İ.A. ile görüşen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kendisine ulaştı. İ.A. ifadesinin alınmasının ardından evine gitti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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