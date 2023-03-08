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Kocaeli'de otobüste taciz iddiasıyla çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsünde genç kıza taciz iddiası üzerine çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

Giriş: 08.03.2023 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de otobüste taciz iddiasıyla çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı
Otobüste taciz iddiasıyla tartışma: 1 yaralı
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AA

İddiaya göre, Dilovası'nda yaşayan Orhan Ş. sabah saatlerinde işe gitmek için Dilovası-Gebze arasında sefer yapan belediye otobüsüne bindi. Aynı mahallede yaşayan genç kızın bir kişi tarafından taciz edildiğini söylemesi üzerine Orhan Ş. şüpheliyi uyardı.

İkili arasında yaşanan tartışma sonrası belediye otobüsünün durakta durmasıyla şüpheli, Orhan Ş'yi bıçakla yaralayarak araçtan indi.

Orhan Ş, hastanede çalışan stajyer öğrencinin otobüste yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan Orhan Ş, taburcu edildi.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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