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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de "ortak alan" cinayeti | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de komşuların "ortak alan" tartışması cinayetle bitti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:31
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        Kocaeli'de "ortak alan" cinayeti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf B. (39) silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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