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Kocaeli'de kumar baskınında 7 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye para cezası uygulanırken kumarla ilişkili 1365 liraya el konuldu

Giriş: 03.04.2023 - 03:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de kumar baskını: 7 kişiye para cezası
Kocaeli'de kumar baskını: 7 kişiye para cezası
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AA

Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 1365 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi Y.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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