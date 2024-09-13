Kocaeli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: Kadın öldü, kocası yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan evli çiftten kadın öldü, koca yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki kamyonet, D-100 karayolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.
KADIN ÖLDÜ, YARALI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.