18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) Dilovası'ndaki baba evinde yas hakim. Baba Aslan Gönülaçar, kızının üniversite masraflarını karşılayabilmek için Gebze'de işe gittiğini, yolda da otobüsten düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.
Kaza geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, üniversite sınavını kazanması durumunda okul masraflarını karşılamak amacıyla çalıştığı restorana gitmek için evden çıktı. Halk otobüsüne binen Günay Gönülaçar, çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada otobüsten inmek istedi. Hareket halindeki otobüsün kapısından inmeye çalışan Günay Gönülaçar, adımını attığı sırada dengesini kaybederek otobüsün altına girdi. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelerek Günay Gönülaçar'ı yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Günay Gönülaçar, hayatını kaybetti.
OKUL MASRAFLARINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU
Olayın ardından Dilovası ilçesinde yaşayan Günay Gönülaçar'ın baba evinde yas hakim. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile evin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını söyleyen Aslan Gönülaçar, "Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu. Evden çıktı sabah saatlerinde, otobüs ineceği yere yaklaşınca hareket halinde ön kapısı açıktı otobüsün. Kızım da ön kapıdan iniyor ama otobüs hala hareket halinde. Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor. Otobüs artık karın bölgesinden mi geçti bilmiyoruz, sanırım arka teker komple karın bölgesinden geçti kızımın. İç kanaması olmuş galiba, sonra da hayatını kaybetti hastanede" dedi.
"KÖPRECİK ÇOCUĞUM ÖLDÜ"
Aslan Gönülaçar şoförün hatalı olduğunu ifade ederek, "Otobüs bir önceki duraktan beri kapısı açık halde ilerledi. Olayda şoförün çok hatası var, burada şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı burada. Şoför olarak, dolmuşçuluk yapıyorsan yolcu düğmeye bastıktan sonra nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü kapıyı açarsın yolcun da orada iner. Şoför burada çok hatalı, kızım 18 yaşına daha mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü. Kendisi okul masraflarını karşılamak için gidiyordu" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!