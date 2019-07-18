Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) Dilovası'ndaki baba evinde yas hakim. Baba Aslan Gönülaçar, kızının üniversite masraflarını karşılayabilmek için Gebze'de işe gittiğini, yolda da otobüsten düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, üniversite sınavını kazanması durumunda okul masraflarını karşılamak amacıyla çalıştığı restorana gitmek için evden çıktı. Halk otobüsüne binen Günay Gönülaçar, çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada otobüsten inmek istedi. Hareket halindeki otobüsün kapısından inmeye çalışan Günay Gönülaçar, adımını attığı sırada dengesini kaybederek otobüsün altına girdi. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelerek Günay Gönülaçar'ı yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Günay Gönülaçar, hayatını kaybetti.

OKUL MASRAFLARINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Olayın ardından Dilovası ilçesinde yaşayan Günay Gönülaçar'ın baba evinde yas hakim. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile evin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını söyleyen Aslan Gönülaçar, "Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu. Evden çıktı sabah saatlerinde, otobüs ineceği yere yaklaşınca hareket halinde ön kapısı açıktı otobüsün. Kızım da ön kapıdan iniyor ama otobüs hala hareket halinde. Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor. Otobüs artık karın bölgesinden mi geçti bilmiyoruz, sanırım arka teker komple karın bölgesinden geçti kızımın. İç kanaması olmuş galiba, sonra da hayatını kaybetti hastanede" dedi.

"KÖPRECİK ÇOCUĞUM ÖLDÜ"

Aslan Gönülaçar şoförün hatalı olduğunu ifade ederek, "Otobüs bir önceki duraktan beri kapısı açık halde ilerledi. Olayda şoförün çok hatası var, burada şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı burada. Şoför olarak, dolmuşçuluk yapıyorsan yolcu düğmeye bastıktan sonra nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü kapıyı açarsın yolcun da orada iner. Şoför burada çok hatalı, kızım 18 yaşına daha mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü. Kendisi okul masraflarını karşılamak için gidiyordu" diye konuştu.