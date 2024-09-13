Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten açılan ateşle öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettiği motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı
Gebze'de Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde K.U. (21) idaresindeki plakasız motosikletle polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.K.U.(21)
Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.