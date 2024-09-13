Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten açılan ateşle öldü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten açılan ateşle öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettiği motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 02:22 Güncelleme: 13.09.2024 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisten açılan ateşle öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gebze'de Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde K.U. (21) idaresindeki plakasız motosikletle polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        K.U.(21)
        K.U.(21)

        Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        ABD'den BMGK reformu
        ABD'den BMGK reformu
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Habertürk Anasayfa