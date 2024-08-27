Kocaeli'de çöp döküm sahasındaki yangın söndürüldü

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Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında çıktı.

Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelme başlatıldı.