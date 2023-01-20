Yangında 2 fabrika ve kamyonda hasar oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki palet fabrikasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki palet fabrikasına da sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında 2 fabrikada ve palet fabrikasındaki kamyonda hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.