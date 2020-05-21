Kocaeli'de "açık hava sineması" etkinliği

İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu.Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince patlamış mısır ikramında bulunuldu.Ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesaplarından vatandaşlara müjdelediği etkinliğin farklı ilçelerde devam edeceği bildirildi.Gösterime girecek filmlerin, vatandaşların isteği üzerine belirleneceği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

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