TEM'de 40 kaçak göçmen yakalandı: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste kaçak göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.