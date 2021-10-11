Marketteki katliamın nedeni belli oldu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, cuma günü Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette, Yahya Yılmaz (52), eşi Gönül Yılmaz'ın (43) bulunduğu markete gitti.
Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Yılmaz'a ateş etti ardından silahı çenesine dayayıp tetiğe bastı.
MARKETTEN EMEKLEYEREK ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖNÜL YILMAZ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Yılmaz ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
KATİL KOCANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz, Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Yahya Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi ise Akseki ilçesinde toprağa verildi.
BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN VURMUŞ
Öte yandan vahşetin gerekçesi de ortaya çıktı. Yahya Yılmaz'ın, eşini boşanmak istediği için vurduğu öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
Öte yandan Yahya Yılmaz, 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!