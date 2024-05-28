Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde 7.000 çalışan mücadele etti

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Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un 1989 yılında başlattığı, Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği, 10 Şubat – 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Koç Topluluğu Spor Şenliği’ne; 3 kıtada 13 ülkeden yaklaşık 7.000 Koçlu katıldı. Kupa töreni Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık 10.000 Koç Topluluğu çalışanı ve ailesinin katılımıyla Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Korusu'nda düzenlendi.

35. Koç Topluluğu Spor Şenliği kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Samsun olmak üzere toplam 7 bölgede müsabakalar düzenlendi. Atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, dragon bot, futbol, kros, kürek, masa tenisi, 3x3 tek pota basketbol, plaj voleybolu, satranç, tenis, voleybol, yelken ve yüzme branşları olmak üzere toplam 18 branş ve 27 kategoride, 750 takım mücadele etti. Koç Topluluğu’nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen Koç Topluluğu Spor Şenliği’ne hem takım hem kadın sporcu katılımı geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. Koç Topluluğu Spor Şenliği bu yıl ilk kez engel tanımayan sporcuların da dahil olduğu müsabakalara sahne oldu.

"ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPISIYLA İFTİHAR EDİYORUM" Koç Topluluğu Spor Şenliği kapanış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçmesine liderlik etmiş olan bir Cumhuriyet kurumu olan Koç Topluluğu, ekonomi ve toplumsal hayata yaptığı yatırımlarla ülkemizin muasır medeniyet yolculuğundaki öncülerinden biri. Sadece ülkemizdeki faaliyetlerle değil, dünyanın dört bir yanındaki başarılarıyla Cumhuriyetimizi yüceltmeye devam eden Koç Topluluğu’nun ve Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin çok uluslu ve çok kültürlü yapısıyla iftihar ediyorum. Her alanda olduğu gibi, kurumsal spor alanında da Koç Topluluğu olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz. 35 yıl önce, toplam 4 branşta ve 500 arkadaşımızın katıldığı spor şenlikleri, bu yıl 18 branşta 6.804 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bireysel başarının, takım ruhunun, sportmence verilen mücadelenin, son dakikaya kadar başarma arzusunun bugün, çok renkli ve anlamlı bir tabloya dönüştüğünü görüyoruz. Spor şenliğimize katılım gösteren bütün arkadaşlarımı canı yürekten kutluyorum” dedi.

Spora yapılan yatırımların yalnızca Koç Topluluğu ile sınırlı kalmadığını ifade eden Çakıroğlu şöyle devam etti: “Deprem bölgesinde kurduğumuz Umut Kentlerde Koç Topluluğu Spor Kulübü marifetiyle, 4 branşta spor okulları açtık. Bugün aramızda Hatay’daki şampiyon kız futbol takımımızın oyuncuları da bulunuyor. Bundan büyük mutluluk duyuyorum.” Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Topluluğumuzun kültürünün ve birlikteliğinin simgelerinden olan Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde bu sene 3 kıta, 13 ülke, 37 şirketimizden binlerce sporcu yarıştı. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1.800’e yakın müsabaka gerçekleşti. Bu yıl ilk defa engel tanımayan çalışma arkadaşlarımız da turnuvalarda bizimleydi. Ayrıca Topluluğumuza uzun yıllar katkı sağlamış değerli emeklilerimiz de müsabakalarda yer alarak bizleri onurlandırdı. Artan ilgiden büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

8 yıl önce uluslararası boyut kazanan organizasyonumuza katılımın her yıl daha da artması, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en önemli göstergesi. Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın iş ve sosyal yaşamındaki sağlığını merkeze aldığımız uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”