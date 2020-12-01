Koç’tan Android 9’lu yerli POS

Koç Topluluğu bünyesindeki yeni nesil ödeme teknolojileri şirketi TOKEN, satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek bir cihazda birleştirdi. Daha çnce Arçelik bünyesinde olan, Mayıs 2020 tarihi itibariyle ise faaliyetlerini Koç Topluluğu bünyesinde ayrı bir şirket olarak sürdürmeye başlayan TOKEN Finansal Teknolojiler’in geliştirdiği Beko 400 TR ile aynı zamanda Android 9.0 sürümünü kullanan ilk POS cihazı olma özelliğine de sahip.
Yeni nesil POS cihazı Beko 400 TR’yi önümüzdeki günlerde işletmelerin kullanımına sunmaya hazırlanan şirket, halihazırda 630 binden fazla Beko marka yazar kasa POS cihazı üzerinden yapılan günlük 4 milyonun üzerinde işlemi yönetiyor.
TOKEN’ın, geliştirdiği yeni nesil ödeme cihazı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil satışlara yönelik VUK 507 No’lu “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” tebliği doğrultusunda satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek cihazda birleştiriyor.
Cihaz ile işletmeler ürün tanımlayabiliyor, satış ve stok yönetimi yapabiliyor, ödeme alabiliyor ve e-fatura da kesebiliyor. Çift dokunmatik ekrana sahip olan cihazda müşteriler şifre girerken cihazın ekranını çevirmeye gerek kalmıyor. 4G ve Wi-Fi ile internete bağlanabilen cihaz, temassız ya da QR kod ile ödeme desteği de sunuyor.
GÜNDE 4 MİLYON İŞLEM
İşletmeler için yenilikçi ödeme sistemleri geliştirdiklerini belirten TOKEN Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erkan Duysal, “Daha önce Arçelik çatısı altında hizmet veren şirketimiz, Mayıs 2020 itibariyle Koç Topluluğu bünyesinde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Pazarda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 630 binden fazla ödeme cihazımızla şu an sektör lideri olarak konumlanırken, Beko marka yazarkasa POS cihazları üzerinden yapılan günde yaklaşık 4 milyon işlemi yönetiyoruz.”
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın VUK 507 No’lu “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” tebliği ile mobil ödemelerin kayıt altına alınması gerekeceğini belirten Erkan Duysal, sözlerine şöyle devam etti: “Bu tebliğ doğrultusunda satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek cihaz üzerinde birleştiren Beko 400 TR’yi tasarladık” dedi.
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