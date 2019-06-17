Fenerbahçe'nin dün yapılan mali genel kurulunda ortaya çıkan rakamlar dikkat çekiciydi. Sarı-lacivertli kulübün borcu, 3 milyar 516 milyon TL olarak açıklanırken başkan Ali Koç'un kulübe sağladığı maddi kaynak da ortaya çıktı.

Koç'un şahsi olarak 237 milyon TL hibe ettiği bildirilirken Koç Holding'den de kulübe dev bir sponsorluk desteği geldiği açıklandı. Buna göre basketbol takımının sponsoru Beko'dan 10 milyon Euro, futbol takımının sponsoru Avis'ten 35 milyon TL, Tüpraş'tan (HeForShe) 2 milyon Euro, Aygaz'dan 1.2 milyon Euro, Opet'ten ise voleybol takımına 5 milyon TL'lik sponsorluk geldi. Koç Holding, böylece toplamda 120 milyon TL'lik sponsorluk ücreti ödemiş oldu. Koç'un toplam katkısı hibe ettiği para ve sponsorluklarla birlikte ise 357 milyon TL'yi buldu.

Koç dün ayrıca "Fener Ol" kampanyasında da 2 ayda 130 milyon TL rakamına ulaştıklarını açıklamıştı.