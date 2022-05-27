HABERTURK.COM

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen Davos Zirvesi’ne katıldı.

Pandeminin başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen etkinlik, 2 bin 500'e yakın lideri 'Dönüm Noktasındaki Tarih: Hükümet Politikaları ve İş Dünyası Stratejileri' (History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies) ana teması etrafında bir araya getirdi.

Zirvede düzenlenen 'Responding to the Great Resignation' başlıklı oturumda konuşan Levent Çakıroğlu, Koç Holding’in kültürel dönüşüm yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

'ORTAK ÇALIŞMA ALANI SAYISINI 100'E ÇIKARACAĞIZ'

Çalışan beklentileriyle birlikte dönüşen iş yapış modellerinin ve yetenek yönetimine ilişkin yeni nesil politikaların ele alındığı panelde soruları yanıtlayan Çakıroğlu, "Pandemi döneminde de çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik uygulamaları devreye alarak çalışma arkadaşlarımızı destekledik. Yapılan araştırmalar yeni neslin karar mekanizmalarında söz sahibi olarak, yaşadıkları toplumu olumlu yönde etkilemek istediğini ortaya koyuyor. Beklentilerin farklılaştığı, çalışma mekânlarının değiştiği ve çalışma saatlerinin daha da esnek olduğu bu dönemde çevik çalışma modelini benimseyerek çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Topluluğumuz bünyesindeki şirketlerimizin farklı ofislerinden çalışma olanağı sunduğumuz uygulamamızla çalışma arkadaşlarımız için 35 ortak çalışma alanı oluşturduk. Hedefimiz bu sayıyı 100’e çıkarmak" dedi.

Çakıroğlu, şeffaflığı esas alan yeni performans yönetim sistemini devreye aldıklarından da bahsederek, "Dijital dönüşüm ile başlattığımız inovasyon, kurum içi girişimcilik, sıfır bazlı bütçeleme, çevik yönetim, insan kaynağımızın gelişimi ve karbon dönüşüm programı gibi inisiyatiflerle sürdürdüğümüz Kültürel Dönüşüm Programı'mız ile yüzüncü yılına yaklaşan topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine ve yeni nesil çalışma düzenine hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA EŞİTLİKÇİ VE KAPSAYICI BİR ÇALIŞMA GELECEĞİ YARATMA HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Koç Holding’in Dünya Ekonomik Forumu’nun değişen dünyada iş yaşamının geleceğini tasarlamak üzerine kurduğu 'Good Work Alliance' girişimine davet edildiğini de açıklayan Levent Çakıroğlu, insan kaynakları alanındaki iyi uygulamalarını küresel düzeyde paylaşma fırsatı bulmayı önemsediklerini belirtti.

Koç Holding CEO’su Çakıroğlu, "Üstlendiğimiz sorumluluk ve verdiğimiz taahhütler kapsamında, hibrit çalışma modeli tasarımı, yetkinlik kazandırarak istihdam ve öğrenme kültürünü teşvik, iş ve özel yaşamda bütünsel sağlığın sağlanması konu başlıklarında herkes için daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma geleceği yaratma hedefine katkı sağlayacağız. Toplamda 21 küresel şirketin dâhil olduğu bu dünya çapındaki girişimde ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.