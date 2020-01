2002-2004 dönemleri

Bryant, 2002-2003 sezonunun şubat ayında 40.6 sayı ve tüm sezonda maç başına 30 sayı ortalamayla oynadı. Ayrıca maç başına 6.9 ribaund, 5.9 asist ve 2.2 top çalmayla kariyer rekorlarını kırdı. Bryant All-NBA ve All Defansif birinci takımına seçildi. MVP oylamasında üçüncü sırada yer aldı. 50 galibiyet ve 32 yenilgiyle Pasifik Grubu'nu ikinci tamamladığı bu sezonun sonunda Lakers, Batı Konferansı yarı finallerinde, 6 maçla o yılın NBA şampiyonu olan San Antonio Spurs 'e elendi.

2003-2004 sezonunda Utah Jazz'ın efsanevi power forveti Karl Malone ve Seattle Supersonics'in süper oyun kurucusu Gary Payton ile anlaşarak kadrosunu güçlendiren Lakers, bu kadrosuyla şampiyonluğu kazanmayı umuyordu.Tecavüz skandalıyla zor günler geçiren Kobe Bryant, 65 maç oynadı.24.0 sayı 5.5 ribaund 5.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Lakers; 56 galibiyet 26 mağlubiyet ile Pasifik Grubu'nu birinci, Batı Konferansı'nı Minnesota Timberwolves'un ardından ikinci sırada tamamladı. Fakat NBA finaline kadar yükseldikleri bu seride, Bryant'ın 22.6 sayı ve 4.4 asist ortalaması Lakers'a yetmedi. Detroit Pistons seriyi 5 maçta bitirdi ve şampiyon oldu. Şampiyon olunamamasının takımı karıştırması sonucunda ise O'Neal ve koç Phil Jackson takımdan ayrıldılar.Phil Jackson takımdan ayrılıken yerine Houston Rockets ile özdeşleşen Rudy Tomjanovich geldi.Ve Shaquille O'Neal, Lamar Odom, Caron Butler, ve Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildi.

2004-2007 dönemleri

Shaquille O'Neal'ın ayrılışından sonra 2004-2005 sezonunda takımın tek lideri haline gelen Bryant için, bu sezon çok önemliydi. Kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle imajı bozulduğundan, kötü oynaması halinde eleştirilerin artacağının farkındaydı. Lakers'ın 2003-2004 sezonununda kritik edildiği The Last Season: A Team in Search of It's Soul adlı kitapta, Phil Jackson'ın Kobe hakkında ‘koçluk yapılamayan bir oyuncu' şeklinde bir açıklaması yer aldı.Jackson'ın takımdan ayrılmasından sonra yerine getirilen Rudy Tomjanovich 'in de sağlık problemleri yaşaması takımın asistan koç Frank Hamblen'e emanet edilmesine neden oldu. Kobe 27.6 sayı ortalamasıyla ligin 2. skorer oyuncusu oldu fakat buna rağmen Lakers ilk kez playofflara kalamadı.Kobe sadece All NBA defansif üçüncü takımına seçildi.

2005-2006 sezonu, Bryant'ın kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Kobe ile yaşadığı geçmiş sorunlara rağmen koç Phil Jackson takıma geri döndü ve takım NBA playofflarına kalmayı başardı. Fakat playoffların ilk turunda Phoenix Suns 'a 7 maçlık seri sonunda elenmelerinin yanı sıra Kobe Bryant dizinden sakatlandı ve 2006 Fiba Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılamadı.

2005-2006 sezonunda 20 aralık taki Dallas Mavericks maçı'nda sadece 3 çeyrekte 62 sayı kaydetti. Maçın 4. çeyreğine girilirken skor Kobe: 62 - Dallas: 61 şeklindeydi. Şut süresinin 24 saniyeye indirilmesinden bu yana ilk defa böyle bir başarı geldi. Bryant, 22 ocakta oynanan Toronto Raptors karşısındaki 122-104'lük zaferle biten karşılaşmada ise 81 sayı atarak, Lakers tarihinin bir maçta 71 sayıyla, en çok sayı atan oyuncusu olan Elgin Baylor'un rekorunu geçti. Bunun yanı sıra NBA tarihine bir maçta 100 sayı atan Wilt Chamberlain'den sonra ikinci en fazla sayı atan oyuncu olarak geçti.

Ocak ayında Kobe 4 maç üst üste 50 sayının üzerinde sayı atarak 1964'ten beri bunu gerçekleştiren tek oyuncu oldu. Aynı ocak ayında, ortalama 43.4 sayı ile oynayan Bryant, NBA tarihinin, bir ayda ulaşılan en yüksek sayı ortalamaları listesinde 8. oldu. Bu Chamberlain'den sonraki en yüksek ortalamadır.) Sezon boyunca, oynadığı maçların 27'sinde 40 sayıyı geçen ve bir sezonda toplamda kaydettiği 2832 sayıyla Lakers tarihine adını yazdıran Bryant, sezon sonunda 35.4 sayı ortalaması ile NBA liginin sayı kralı oldu. (Bu Michael Jordan'ın 1986-87 sezonunda yaptığı 37.1 sayılık ortalamadan sonra en iyi NBA ortalaması.) 2006'da NBA'in En Değerli Oyuncusu Ödülü (NBA Most Valuable Player Award) oylamasında 4. seçildi. Steve Nash 'in 1. seçildiği oylamada, Bryant 22 birincilik oyu aldı. (Bu 22 oy Bryant'ın kariyerindeki en yüksek birincilik oyu.) 27 yaşında, 16.000 sayıya ulaşan en genç oyuncu unvanını alan Bryant, 16 Ocak 2006'da oynanan Miami Heat - Los Angeles Lakers karşılaşması öncesinde O'Neal ile el sıkıştı ve aralarındaki soğukluğu giderdiler.

Önce Adidas'la yüksek bir fiyata 4 yıllık bir reklam anlaşması imzalayan Bryant, daha sonra da Nike ile 45 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve Nike reklam filmlerinde oynadı. Nintendo 64 ve Playstation NBA Live oyunlarında yer alan Bryant, Chi Sah adlı Rap grubunun da üyesi.8 olan forma numarası, Adidas ABCD kamp numarası olan 143'ün 1+4+3=8 şeklinde toplanmasıyla oluşan Bryant, 2006-2007 sezonu öncesi TNT kanalına yaptığı açıklamada forma numarasını, kariyerinin ikinci yarısına başlarken daha önce lise forma numarası da olan 24 ile değiştireceğini açıkladı. 2007 yılında All-Star maçında 31 sayı 6 ribaund 6 asist ile oynayarak kariyerinin ikinci MVP ödülünü aldı. 16 Mart'ta Los Angeles'ta Portland Trail Blazers'a 65 sayı attı ve bu 11 yıllık kariyerinde ikinci en yüksek sayı performansıydı. Ve 7 maçlık yenilgi serisini bitiriyordu. Hemen ardından Minnesota Timberwolves'a karşı 50 sayı ile rekor kırdı. Arkasından Memphis Grizzlies'e attığı 60 sayı ile üst üste 3 maç 50 sayı barajını aşan Elgin Baylor ve Michael Jordan'ı da geride bıraktı. Ve bir sonraki New Orleans Hornets maçında da 50 sayı atarak NBA tarihin de 4 maçta üst üste 50 sayı barajını geçen ikinci oyuncu oldu. (Birinci sırada 1961-1962 sezonunda üst üste 7 kez 50 sayı barajını aşan Wilt Chamberlain rekoru elinde bulunduruyor.)

Los Angeles Lakers normal sezonunu 42 galibiyet 40 mağlubiyet ile Pasifik Grubu'nu ikinci sırada ve Batı Konferansı'nı yedinci sırada tamamlayabildi.İlk turda geçen sene playoff ilk turun'da karşılaştıkları ve 4-3 kaybettikleri Phoenix Suns'tı.Ancak bu sefer geçen seneki gibi kıran kırana mücadele olmadı ve Suns seriyi 4-1 ile geçti. Kobe, bu serie 32.8 sayı 5.2 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.