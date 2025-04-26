Kobe Bryant'ın forması rekor fiyata alıcı buldu

26 Ocak 2020'de California'da bir helikopter kazasında 41 yaşında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın 1996'daki ilk NBA maçında giydiği Los Angeles Lakers forması, Sotheby's müzayedesinde 7 milyon dolara satıldı. Bu forma, Bryant'ın unutulmaz çaylak sezonundan kalma ve şimdiye kadar satılan en pahalı dördüncü sporcu forması oldu.

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FORMANIN DEĞERİNDEKİ BÜYÜK YÜKSELİŞ

Bu özel forma, Bryant'ın 20 yıl boyunca efsanesi olacağı Los Angeles Lakers takımıyla geçirdiği 1996 - 1997 sezonunun başlangıcına ait. Forma, onun 3 Kasım 1996'da Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı ilk resmi NBA maçında ter döktü. İlginç bir detay ise, bu aynı formanın 2013'te, Bryant'ın 2020'deki vefatından yıllar önce 115.242 dolara alıcı bulmuş olması. Bu durum, formanın değerindeki büyük artışı açıkça gösteriyor.

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Kobe Bryant, basketbol dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Lakers ile beş NBA şampiyonluğu kazanan, 2008'de ligin en değerli oyuncusu seçilen ve 18 kez All-Star unvanını alan Bryant, kariyerini NBA'in en çok sayı atan dördüncü oyuncusu olarak tamamladı.

"İLK MAÇLAR EŞSİZDİR" Sotheby's modern koleksiyonlar başkanı Brahm Wachter, bu tür özel eşyaların önemini vurgulayarak; "Bir sporcunun kariyerindeki ilk maçlar gerçekten de eşsiz anlardır" dedi. 7 milyon dolarlık satış fiyatı yüksek olsa da, bu forma, maçta giyilen en pahalı formalar sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise Babe Ruth'un 24 milyon dolarlık forması, Michael Jordan'ın 'Son Dans' dönemine ait 10,1 milyon dolarlık forması ve Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' olarak bilinen 8,8 milyon dolarlık forması bulunuyor. Sonuç olarak, Bryant'ın ilk maç forması artık sadece bir hatıra eşyası değil, aynı zamanda basketbol tarihinin unutulmaz bir başlangıcına yapılan duygusal bir yolculuğun somut bir kanıtı olarak kabul ediliyor. Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon