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        Haberler Gündem Güncel KOAH hastasının oksijen tüpünü çaldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        KOAH hastasının oksijen tüpünü çaldı!

        Karabük'te akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Olayda bir KOAH hastasının tedavisi için kullanılan oksijen tüpü çalındı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:50
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        Hastanın oksijen tüpünü çaldı!
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        Karabük'te KOAH hastasının tedavisi için kullanılan oksijen tüpünün çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre kentte, KOAH hastası Şükrü K.'nın oğlu, babasının tedavisi için kullandığı oksijen tüpünü dolum yaptırdıktan sonra aracına koymak için apartmanın önüne bıraktı.

        Döndüğünde oksijen tüpünü yerinde bulamayan vatandaş apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, geri geri gelen hafif ticari aracın sürücüsünün gözüne kestirdiği oksijen tüpünü alıp aracına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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