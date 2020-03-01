İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup oldu. Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan Liverpool, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Watford deplasmanında yaşadı. Jürgen Klopp, Watford'a 3-0 yenildikleri ve Premier Lig'deki 44 maçlık namağlup serilerinin bitmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Ocak 2019'dan bu yana süren 13 aylık serilerinin bitmesi sonrası Klopp, "Watford, ne istediyse tam anlamıyla yaptı. Futbol böyledir işte. İlk yarı çok zorlandık. İkinci yarıda çok fazla top kaybı vardı ve oradan oraya koşturup durduk. Topa çok sahip olduk ama doğru koşuları, doğru pasları yapamadık. Yakaladıklarımızı bitiremedik. Çok organize, çok iyi ve hazırlıklı bir takıma karşı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

"ORTALIĞI YAKIP YIKMAYA GEREK YOK"

Alman menajer, "Mağlubiyeti kabullenmek zorundayız. Kolay değil. Ancak, bu gece yeterince iyi oynamadığımızın kanıtı oldu bu mağlubiyet. Her zaman çok zor olur. Yine de kabullenmek zorundayız. Her maç mücadele etmek, savaşmak zorundasın. 3-0 geriye düşmüş olabiliriz ama yine de geri dönmeyi denedik. Fakat, ortalığı yakıp yıkmaya ve birilerini hedef gösterip eleştirmeye gerek yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ADAM GİBİ YAPMALISINIZ"

Jürgen Klopp, "İyi oynarsanız kazanırsınız. Kaybediyorsanız tekrar doğru dürüst oynamaya çalışmalı ve bunu adam gibi yapmalısınız." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.