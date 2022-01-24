Maryna Er Gorbach’ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er’in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı ‘Klondike’ filmi ilk gösterimini dünya sinemasının en önemli festivallerinden Sundance Film Festivali’nin “Uluslararası Yarışması”nda yaptı.
Bu yıl 20-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Sundance Film Festivali'nde yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın üstlendiği “Klondike” filminin online galası gerçekleşti. Uluslararası ana yarışmasına yalnızca 10 filmin kabul edildiği Sundance Film Festivali’ne Ukrayna/Kyiv'deki bir sinema salonundan eş zamanlı olarak katılan film ekibi, gösterim sonrası Amerikalı sinemaseverlerle soru cevap bölümüne de katıldı.
Sinema Eleştirmenlerinden “Klondike”’ye Övgü!
Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı “Klondike”, Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dünya prömiyeri sonrası yabancı basın ve sinema eleştirmenlerinden büyük övgü aldı.
Ukrayna – Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’de Ukrayna’da düşürülmesi olayını da beyaz perdeye taşıyor.
Avrupa Prömiyeri 72. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleşecek!
Çekimlerinin Ukrayna’da Ukraynalı, Türk, Çek, Boşnak ve Gürcü ekipler tarafından gerçekleştirilen film Avrupa prömiyerini ise ekibin katılımıyla 10-20 Şubat'ta gerçekleşecek olan 72. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin “Panorama Bölümü”nde yapacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!