Ödülle döndü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın, ortak yapımcılığını Mehmet Bahadır Er’in üstlendiği Ukrayna - Türkiye yapımı 'Klondike', ilk gösterimini gerçekleştirdiği dünya sinemasının en önemli festivallerinden Sundance Film Festivali'nin 'Uluslararası Yarışması'ndan 'En İyi Yönetmen' ödülü aldı.
Festivalin bu yıl The Museum of Modern Art MoMA (MoMA Modern Sanatlar Müzesi) küratörü La Frances Hui, Mısırlı film yapımcısı ve Kahire Film Festivali Direktörü Mohamed Hefzy ile İngiliz yönetmen Andrew Haigh’den oluşan 'Uluslararası Yarışma' jürisi,'Klondike' filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach'ı 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık gördü. Jüri gerekçeli kararını "Titizlikle oturtulmuş kadrajları, zarifçe örülmüş hikâyesi ve oyuncuların performansıyla izleyene hayat veren, dünya paramparça olurken yaptığımız seçimler hakkında bir film” olarak açıkladı.
Filmin yönetmeni Maryna Er Gorbach ise konuşmasında film ekibine, oyunculara, filmi destekleyen kurumlara, filmi izleyip içten yorumlar yazan seyircilere teşekkür ederken; Ukrayna'da yaşanan işgalin bitmesini ve hak ettikleri huzurlu güzel günleri yaşamayı umduğunu da sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Film Ajansı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve TRT 12 Punto’nun ortak yapımı 'Klondike', Sundance Film Festivali'nde yabancı basın ve sinema eleştirmenlerinden de büyük övgü almıştı.
Ukrayna – Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikâyesine odaklanan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna’da düşürülmesini beyazperdeye taşıyor.
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