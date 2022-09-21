Klazomenai'nin 2 bin 500 yıllık doğu kapısı bulundu

Ege Bölgesi'nde, tarihsel süreç içerisinde günümüze ulaşan ve seri üretimin varlığını gösteren en erken işliklerden biri olan Klazomenai zeytinyağı işliği, milattan önce 6'ncı yüzyıla tarihleniyor. Antik kentteki bu yılki kazılarda ise doğu yönünde kent kapısı bulundu.

Antik kentteki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Karsan Karadeniz Kimya Sanayi A.Ş.'nin destekleriyle yürütülüyor. Antik kentte, yerinde ayağa kaldırma çalışmalarıyla restore edilip ziyaretçilere sunulan zeytinyağı işliği ise dikkat çekiyor.

DHA'nın haberine göre Prof. Dr. Yaşar Ersoy'un kazı başkanlığını yürüttüğü antik kentte çalışmalar, 1981 yılından beri sürüyor.

12 İon kent devletinden biri olan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortasında yer alıyor.

"DAHA İLERİ İNCELEMELERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ EKİBİMİZ ÜSTLENDİ"

Kazı başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, antik kentin tarihsel topoğrafyası, savunma sistemleri ve kent kapılarının konumları ve tarihlendirmeleri hakkında bilgi vererek, "12 İon kenti arasında olan Klazomenai, Urla'nın İskele Mahallesi'nde yer alıyor.

Bugüne kadarki yapılan kazılarda, özellikle milattan önce 6'ncı yüzyıla dayanan kentle ilgili önemli bilgiler elde ettik. Bu yılki çalışmalarda ise önemli bir kazanımımız oldu. Kenti doğudan kuşatan, sur duvarına ait olan ve kente girişi sağlayan kapı düzeneği tespit edildi. Burası 3'üncü derece 'arkeolojik sit alanı' olarak tescili bulunan bir taşınmazda yer alıyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarının yürüttükleri kazılar sonucunda belirlenen bu sistem üzerinde, elde edilen mimari verilerin çeşitliliğinden dolayı, daha ileri incelemeleri ve değerlendirmeleri ekibimiz üstlendi" ifadelerini kullandı.