22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E'nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye'ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa'ya sevk edildiğini açıkladı.
G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.
HASTA KARANTİNA ODASINDA
DHA'ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, ‘koronavirüs’ şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi.
Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti.
74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.
KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘koronavirüs’ nedeniyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili açıklama yaptı.
Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu söyleyen Pilli, hastanın Dubai'de tatildeyken koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındığını kaydetti.
Pilli, hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti.
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