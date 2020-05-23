Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs olarak koronavirüsü (Covid-19) yendiklerini belirterek, Türkiye'de yurtdışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum çağrısı yaptı.
Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Üstel, mart ayından itibaren koronavirüsle mücadelede önemli adımlar attıklarını ifade etti. 36 gündür ülkemizde bir vaka ortaya çıkmadı. Bir başarı hikayesinden bahsediyoruz diyen Üstel, Koronavirüs salgını ile mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yaptık dedi. Koronavirüsle mücadelede halkın kurallara itina ile uyduğunu kaydeden Üstel, Yavaş yavaş sektörleri çalışma hayatını kazandırmaya başladık. Bunlar için belirli kriterler ortaya koyduk dedi. 1 Haziran'dan itibaren turizm sektöründe açılmaların olacağını söyleyen Bakan Üstel, Otellere eğitim verilecek. Güvenli sertifikası alanlar açılacak. Otellerimizin kapılarını açarken, şu anda iç turizmi hareketlendirme adımı. Aslında bu dışa açılım öncesinde bir ön prova dedi.
15 HAZİRAN'DAN DIŞA AÇILIM
Ada'ya dışarıdan turistlerin gelmesi ile ilgili sürecin 15 Haziran ile 1 Temmuz arasında olabileceğine işaret eden Üstel, Ülkemize bir turist gelecekse bununla ilgili her türlü önlemlerin alınması çalışması yapılıyor. Kriterleri belirlemek için ilgili taraflarla çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon turizmde büyük sıkıntı yaşadık. Ama inanıyorum ki 2021 yılı turizmde KKTC için çok başarılı olacak diye düşünüyorum şeklinde konuştu.
"GÜVENLİ ADAYIZ"
Kuzey Kıbrıs'ın güvenli bir ülke olduğuna vurgu yapan KKTC Turizm Bakanı Üstel, İnsanlarımız bizleri aramaya başladı, 'Ne zaman açacaksınız turizmi, gelmek istiyoruz' diye. Güvenli adayız, güvenli tesislerimiz var. Ülkeye gelecek turistler konusunda da halkımızı bilinçlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Kolay bir süreçten geçmiyoruz sözlerini kullanan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin KKTC'yi seçmelerini istiyoruz. Bizim en büyük pazarımız her zaman yanımızda olan Anavatanımız dedi.
İŞTE OTELLERDE ALINACAK ÖNLEMLERDEN ÖNE ÇIKANLAR
Otellerde alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:
“Tüm otellerde hijyen güvenlik protokolü uygulanacak. Ada'ya gelecek turistten PCR testi istenecek. SPA, hamam, sauna bölümleri ilk aşamada açılmayacak. Otele girişlerde misafirler ve tüm personel tek kullanımlık maske ve eldiven kullanacak. Resepsiyon girişine termal kamera konulacak. Bavullar dezenfekte edildikten sonra odalara çıkarılacak. Odalarda tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Odalar en az 6 saat boş bırakılacak, dezenfekte edildikten sonra misafir kabul edilecek. Otellerin restoranlarında 10 metrekarede 4 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler 2 metre aralıkla yerleştirilecek.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!