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        KKTC Sağlık Bakanlığı ile hastane yapımına ilişkin protokol imzalandı

        Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında hastane yapımına ilişkin protokol imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak. Her zaman ifade ediyoruz sizler bizim kardeşimizsiniz. Dış mihraklara ve eleştirilere bakmayacağız. Birbirimize sarılacağız. Hem Kıbrıs'ı hem ülkemizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:06
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        KKTC ile hastane yapımına ilişkin protokol imzalandı
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak. Her zaman ifade ediyoruz sizler bizim kardeşimizsiniz. Dış mihraklara ve eleştirilere bakmayacağız. Birbirimize sarılacağız. Hem Kıbrıs'ı hem ülkemizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı arasında "Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna" ilişkin protokol imzalandı.

        KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bakanlıkta düzenlenen imza töreninde bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok büyük bir mücadele verdiğini, kendi devletini kurduğunu ve bu yolda da emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

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        Dünyada birçok kargaşanın ve çatışmanın yaşandığına işaret eden Memişoğlu, "Biz Türk milleti olarak her zaman iyi niyetle birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün elimizden geldiğince kardeşliği ön plana çıkartmanın zamanı gelen günler olduğunu düşünüyoruz. 1974'te nasıl kardeşliği ön planda tutup da oradaki Türk insanlarının yok olmasını engellediysek, her zaman Kıbrıs'taki Türk halkına destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "Yeni bir hastane kampüsü oluşması Kıbrıs için çok önemli"

        KKTC'nin, ülkedeki sağlık hizmetlerinin daha iyi bir noktaya getirilmesi konusundaki çabalarının şahidi olduklarını, bu konuda Türkiye'nin de elinden gelen desteği KKTC'ye vermeye çalıştığının altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Bugün Nalbantoğlu Hastanesi'nde yenilenme ve tadilat sürecini elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Bunun yanında, yeni bir hastane kampüsü, sağlık alanı oluşması Kıbrıs için çok önemli. Açılışını da beraber yapmayı inşallah Allah bize nasip eder. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak. Her zaman ifade ediyoruz sizler bizim kardeşimizsiniz. Dış mihraklara ve eleştirilere bakmayacağız. Birbirimize sarılacağız. Hem Kıbrıs'ı hem ülkemizi büyüteceğiz." diye konuştu.

        "Bu dostluk ve kardeşliğin bizim nazarımızda ifadesi kelimelerle değil"

        KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise Türkiye'nin her dönem kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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        "Anavatan Türkiye, gün geldi bir açıklamasıyla bize destek oldu. Gün geldi sadece hava sahasında jetlerin bir tur atmasıyla bize hayat verdi. Gün geldi canını verdi, malını verdi. Gün geliyor, parasıyla, bilgi birikimiyle, deneyimleriyle, yaşadıklarıyla bize her konuda yardımcı oluyor. Bunun biz de parasal karşılığı yoktur. Bu dostluk ve kardeşliğin bizim nazarımızda ifadesi kelimelerle değildir. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünlere gelebilmiştir. Kıbrıs Türk halkı, birkaç şeyden asla tereddüt etmez. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak KKTC'nin yanında ve garantörü olduğunun, askeriyle ordusuyla can güvenliğinin teminatı olduğunun asla bilincinden vazgeçmez ve bunu tartıştırmaz."

        Konuşmalarının ardından, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek arasında protokol imzalandı.

        320 yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi inşa edilecek ​​​​​​​

        Bakan Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek'in imzaladığı protokol kapsamında, 320 yataklı 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin yapımına başlanacak.

        Tamamlandığında 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 320 yataklı hastane, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 20 diyaliz yatağı ve 12 ameliyathane ile hizmet sunacak.

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