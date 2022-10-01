KKTC'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

Rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyüyen ve bölgedeki bazı evlere de sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

KKTC İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altına alındığını ancak rüzgar nedeniyle riskin sürdüğünü söyledi.

Soğutma çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmanın risk tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceğini belirten Gürpınar, hasar tespitinin ise ancak gün ağarınca yapılabileceğini kaydetti.

Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, belediyelere ait tankerler müdahale etti. Bölge sakinleri de traktörler, su tankerleri ve kovalarla alevleri söndürme çalışmalarına katıldı.

CUMHURBAŞKANI TATAR BÖLGEYE GİTTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, inceleme yapmak ve bilgi almak için yangın bölgesine gitti. Pınarbaşı Havaalanı'ndan havalanan askeri helikopterle bölgede keşif uçuşu yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar'a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu eşlik etti.

Tatar, yangının kontrol altına alındığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Tatar, rüzgarın da etkisiyle yangının yeniden alevlenebileceğini ve gerekli tedbirin alındığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir elektrik trafosundan çıkan kıvılcım sonucunda yangının yayıldığı yönünde bilgi aldıklarını, detaylı açıklamaların gün içerisinde ilgili birimler tarafından yapılacağını ifade etti.

Girne'nin Lapta bölgesinde de rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktığı ve kontrol altına alındığı öğrenildi.