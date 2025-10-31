Habertürk
        KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Lideri Hristodulidis ile doğrudan görüşecek | Dış Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Lideri Hristodulidis ile doğrudan görüşecek

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletlerin (BM) dahil olmayacağı, doğrudan bir görüşmede hemfikir olduklarını belirterek görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:04
        KKTC lideri Erhürman, GKRY lideriyle doğrudan görüşecek
        Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.

        KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren kabulde, Erhürman ve Diagne'nin, teknik komiteler ve Kıbrıs meselesi konusundaki diğer gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.

        "Hristodulidis ile tarih bildirme konusunda anlaştık"

        Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erhürman, Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmesinde, gelecek haftalarda bir görüşme yapılması konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

        Erhürman, "BM’nin dahil olmayacağı, kendi temsilcilerimizle birlikte olacağımız bir görüşmede bir araya geleceğimizi telefonda kararlaştırdık. Görüşmenin tarihi henüz belli değil. Daha sonra Hristodulidis ile tarih bildirme konusunda anlaştık." dedi.

        BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temas halinde olduklarını da vurgulayan Erhürman, Cuellar ile 5 Aralık’ta görüşebileceklerini kaydetti.

        Erhürman, basın toplantısında, görüşmede BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne’ye başarı dileklerini ilettikleri, Kıbrıs'ta iki taraf arasında yaşamı kolaylaştıracak teknik komiteler konusunda karşılıklı görüşlerini paylaştıkları bilgisini paylaştı.

        "Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim"

        BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne de görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Diagne, BM Genel Sekreteri Guterres’in 27 Ekim'de Erhürman’a gönderdiği mektubu hatırlatarak, kendisinin de Cumhurbaşkanı'nı görevine başlaması dolayısıyla kutladığını ve başarı dileklerini ilettiğini aktardı.

        Guterres'in, Kıbrıs’ta barışçıl ve sürdürülebilir çözüm yolu için tüm Ada'nın refah ve güvenliğine yönelik çalışma kararlılığında olduğuna dikkati çeken Diagne, "Genel Sekreter’in ve BM Barış Gücünün temsilcisi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim." dedi.

