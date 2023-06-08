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KKM 2.5 trilyon lirayı aştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. 2 Haziran haftasında KKM'de 100 milyar 558 milyon liralık artış yaşandı. Böylece KKM hesaplarında 21 hafta üst üste yükseliş yaşanmış oldu. Söz konusu 21 haftada KKM hesaplarındaki artış 1 trilyon 163 milyar 598 milyon lira oldu

Giriş: 08.06.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
KKM 2.5 trilyon lirayı aştı
HABERTURK.COM

BDDK 2 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

2 Haziran haftasında KKM hesaplarında 34 milyar 880 milyon liralık artış yaşandı. Bir önceki haftada 100 milyar 558 milyon lira ile daha hızlı bir artış kaydedilmişti.

Son verilerle beraber 21 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 21 haftada hesaplarda 1 trilyon 163 milyar 598 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 30'un üzerine çıktı.

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