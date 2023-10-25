Kjetil Knutsen: "Bodo/Glimt gibi oynamalıyız"

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Karşılaşmanın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Knutsen, grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın karşı karşıya geleceğini belirterek, "Grubun durumuna genel olarak bakmakla birlikte bizim için en önemlisi bu maçın ne olacağı. Bu maçı ciddi şekilde oynarsak diğer maçları nasıl oynayacağımızı da günü gelince göreceğiz. Beşiktaş son derece iyi, tarihi geniş ve tecrübeli bir takım. Büyük liglerde oynamış iyi futbolcuları var. Takım oyunu olarak birbirilerine nasıl entegre olduklarını yarın göreceğiz. Bütün enerjimizi sahaya yansıtıp hücum futbolu oynayan bir takım olmak istiyoruz. Yarın gerçekten Bodo/Glimt gibi oynamalıyız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın son antrenmanını İstanbul'da yaparak Norveç'e gelmesiyle ile ilgili bir soruya Knutsen, "Neden gelmediklerini bilmiyoruz ve ilgilenmiyoruz. Brugge ile Beşiktaş arasındaki maçı izledik. Yarın güzel bir sonbahar akşamında gerçek Bodo/Glimt gibi oynarsak, kendi özelliklerimizi sahaya yansıtırsak bize karşı koyacak takım olduğunu düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan her oyuncunun yüzde yüzünü maça vermesi. 3 derecelik bir havada oynamak bizim için normal. Beşiktaş'ın istediği hava 25 derecedir diye tahmin ediyorum. Ayrıca çim sahada oynamak isterler ama burası 3 derece ve sahamız suni çim." şeklinde cevap verdi.

Bodo/Glimtli futbolcu Sondre Brunstad Fet ise zor bir takıma karşı oynamak için sabırsızlandıklarını vurgulayarak, "Bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'ın çok iyi bireysel futbolcular var. Zayıf oldukları bölüm ise takım oyununu oturtamadıklarını görüyoruz. Yeni hocayla çalışmaları onlar için bir handikap olabilir. Burada birçok büyük takımla oynadık, en büyük takım olarak Beşiktaş'la oynayacağız diyebilirim. Beşiktaş'ı iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Oyuncular için özel bir önlemden ziyade takım olarak önlemlerimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.