"Futbol özelinde sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. Bunu sadece yönetimsel hatalarla anlamak mümkün değil. Artık bu geride kaldı. Bu sene çok farklı olacak. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2 veya 3 transferimiz kaldı."