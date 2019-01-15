Adana'nın Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi’nde dün gece ilginç bir kavga yaşandı. Alınan bilgiye göre, kızlı erkekli 2 grup nedeni bilmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir anda kavgaya tutuştu.

KAFASINDA TAŞI PARÇALADI

İHA'da yer alan habere göre 2 genç kız tartıştıkları bir kişiyi darp ederek yere yatırdı. Hızlarını alamayan genç kızlar, yerde yatan bir erkeğin kafasında taş parçaladı. Daha sonra gruptaki diğer kişiler genç kızları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızlardan birisi sinir krizi geçirdi. Olay polis gelmesiyle son buldu.