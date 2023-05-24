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Çalışan sayısı 1.000’e ulaşan Reeder toplumda, kadının kalkınmadaki rolü hakkında farkındalık oluşturmayı ve bunu yaygınlaştırmayı bir amaç edinerek kadın çalışan oranını %55’e ve kadın hissedar oranını ise %63’e yükselttiğini belirtti.

Firma bu yaklaşımı toplumda da yaygınlaştırmak hedefiyle T.C. Mili Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirdiği “Kızlar Kodlar” projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerinde öğrenim gören binlerce kız öğrenciye, mesleklerinde yazılım kullanma becerilerini arttırmak amacıyla kodlama eğitimleri sağlıyor. Kız öğrencileri geleceğin başarılı kadın yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için destekleyen proje; İstanbul, Manisa ve Samsun illerindeki yüz yüze atölye eğitimlerini yaklaşık 278 öğrenciye ulaşarak tamamladığını açıkladı.

KIZ ÖĞRENCİLERE 'STEAM' EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Kızlar Kodlar projesiyle mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören 12-18 yaş aralığında 2680 kız öğrenciye ulaşıldı. Kız öğrencilere, okul yönetimi ve öğretmenleri aracılığı ile çevrimiçi eğitim portalı “reelab.com.tr” üzerinden bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimleri verildi.

İlk aşamada, 50 mesleki ve teknik eğitim Anadolu lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler reelab.com.tr portalı üzerinden; maker kültürü, tasarım odaklı düşünme, 3 boyutlu tasarım, algoritmalar, oyun tasarımı, arduino ile kodlama ve mobil programlama gibi dersler ile tanıştı ve binlerce kız birer “Maker” olma yolunda ilk adımlarını attı. Reelab.com.tr eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan en başarılı 278 kız öğrenciye, her ilde toplamda 8 gün süren uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrenilen teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânı sunuldu.

“KIZ ÇOCUKLARI GELİŞİRSE HER ŞEY DEĞİŞİR”

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, “Bir toplumda kız çocukları daha nitelikli hale gelirse her şey değişir. Ülkelerin ekonomik, toplumsal ve sosyal-kültürel yönlerden geldiği aşamalar kalkınmanın göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu açıdan toplumun bütün katmanlarıyla kalkınma hedefine odaklanması gerekmektedir. Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak en önemli araçlardan birisi de eğitimli insan gücünün yetiştirilmesini sağladığı için mesleki ve teknik eğitimdir. Bu kapsamda kadınların kalkınmadaki rolü, eğitim sürecine ve istihdama daha fazla katılmasına bağlıdır. Bu kız çocuklarımızı, geleceğin mesleklerinde söz sahibi haline getirmek ve toplumda daha güçlü olmalarını sağlamak amacıyla Reeder ile iş birliğinde yürüttüğümüz “Kızlar Kodlar” projesi kapsamı genişletilerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"BU YIL DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATILACAK"

Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına işaret eden Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, “2022 yılında ilk adımlarını attığımız projemiz, bugün binlerce kız öğrencinin heyecanı, umudu, ışığı oldu. Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden aldığımız geri dönüşler ürettiğimiz katkının birer göstergesi. Bilime ve gençlere olan inancımızla bu yıl daha büyük adımlar atmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem, deprem dolayısıyla gidemediğimiz Mersin ve Gaziantep dâhil olmak üzere farklı illerde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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